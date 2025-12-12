Живущего в Израиле известного российского журналиста признали иноагентом

Минюст России внес в реестр иноагентов журналиста Михаила Гуревича

Минюст России признал иностранным агентом известного российского журналиста Михаила Гуревича, живущего в Израиле. О его внесении в реестр сообщается на сайте ведомства.

В министерстве заявили, что Гуревич участвовал в создании сообщений и материалов иноагентов, а также выступал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ. Кроме того, отмечается, что журналист распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и их политике.

Гуревич является создателем интернет-издания «Утро.ру» и владельцем развлекательного портала Fishki.net. Также журналист ведет колонку на сайте газеты «Коммерсантъ».

В список иноагентов также включили активиста Доржо Дугарова, блогера Виталия Егорова и политика Александра Коровайного.

Ранее сообщалось, что статус иноагента получил портал Doxa (признан в РФ нежелательной организацией). Как пояснили в Минюсте, ресурс создавал и распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций, а также выступал против проведения спецоперации на Украине.