Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:43, 12 декабря 2025Россия

Москвич получил инфаркт из-за свинины

В Москве мужчина съел кусок свинины и получил инфаркт
Майя Назарова

Фото: Freepik

В Москве мужчина съел кусок свинины и получил инфаркт. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Горожанин после употребления пищи резко почувствовал себя плохо. Его срочно госпитализировали. Медики обнаружили у него кардиогенный шок.

Удалось установить, что у россиянина был выявлен редкий случай синдрома Коуниса первого типа (острый коронарный синдром вызванный аллергической реакцией). Пациентам с таким диагнозом требуется неотложная помощь.

В больнице состояние мужчины стабилизировали, его уже выписали домой.

До этого сообщалось, что в Ставрополе многодетная мать обвинила медиков оздоровительного санатория «Дружба» в смерти двухлетней дочери от инфаркта. В октябре главврач оздоровительного учреждения объявил россиянке, что ребенок «просто уснул и не проснулся».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла одну из последних «крепостей» Донбасса

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В офисе Зеленского опровергли готовность Украины пойти на территориальные уступки

    Бойцы ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Раскрыта стоимость отдыха у моря в России на Новый год

    Парламентарии России и ЕС обсудят на видеоконференции Украину и российские активы

    Раскрыт похитивший коллекцию дорогих часов у российского подростка подельник аферистов

    Необходимость шестичасового рабочего дня оценили

    Термин «зажировка» внесли в словарь благодаря манулу Тимофею из Московского зоопарка

    Сидни Суини в купальнике с глубоким декольте поплавала в чане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok