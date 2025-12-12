Москвич получил инфаркт из-за свинины

В Москве мужчина съел кусок свинины и получил инфаркт

Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Горожанин после употребления пищи резко почувствовал себя плохо. Его срочно госпитализировали. Медики обнаружили у него кардиогенный шок.

Удалось установить, что у россиянина был выявлен редкий случай синдрома Коуниса первого типа (острый коронарный синдром вызванный аллергической реакцией). Пациентам с таким диагнозом требуется неотложная помощь.

В больнице состояние мужчины стабилизировали, его уже выписали домой.

