Экономика
16:29, 12 декабря 2025Экономика

Москвичам посоветовали привыкать к зиме

Синоптик Позднякова: Зимняя погода начнется в выходные
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Зима в столице «сделает первый шаг на выходных», заявила Telegram-каналу «Осторожно, Москва» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, москвичи уже отвыкли от подобной погоды, однако стоит начать привыкать к ней. Согласно прогнозу, в некоторых населенных пунктах области дневная температура воздуха может опуститься до минус 12 градусов. Снег сформирует устойчивый снежный покров.

При этом главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что визит зимы в Москву будет недолгим. Во вторник, 16 декабря, в Москве ожидается минус 1-3 градуса, в среду около нуля и осадки в смешанной фазе. Период оттепельной погоды продлится как минимум до первых дней третьей декады декабря, рассказал специалист.

