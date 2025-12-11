Реклама

Экономика
14:07, 11 декабря 2025Экономика

Синоптик оценил срок визита зимы в Москву

Синоптик Леус: Визит зимы в Москву будет недолгим
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Визит зимы в Москву будет недолгим. Таким прогнозом в Telegram-канале поделился главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дождливая теплая погода, пришедшая в столицу в четверг, 11 декабря, вскоре сменится метелью и похолоданием. Москвичам также следует ждать сильного ветра. Температура будет опускаться до минус 10 градусов в ночное время, по области местами до минус 13 градусов.

Однако после «погодный маятник вновь качнется в сторону потепления», отметил синоптик. На северо-запад страны начнут выходить североатлантические циклоны, что станет причиной уплотнения облачности, пройдет небольшой снег и начнет расти температура. Во вторник, 16 декабря, в Москве ожидается минус 1-3 градуса, в среду около нуля и осадки в смешанной фазе. Период оттепельной погоды продлится как минимум до первых дней третьей декады декабря.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова при этом отметила, что в настоящее время придерживается другого прогноза. По ее словам, в настоящее время предсказать, наступит ли в декабре еще одна «осень», сложно.

