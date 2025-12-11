Синоптик ответила на вопрос о второй осени в декабре в Москве

Синоптик Позднякова: Вероятность оттепели в декабре оценить сложно

В настоящее время сложно сказать, наступит ли еще одна осень в декабре. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик рассказала, что в четверг, 11 декабря, погоду начнет определять атлантический циклон, который принесет порцию теплого воздуха. Из-за этого ожидается температура выше нуля. Вечером пройдут осадки, в основном в виде дождя.

В выходные столичный регион ждет первый эпизод настоящей зимы, со снегом и морозом. Однако задержится ли он надолго, сказать сложно, указала синоптик.

Ранее синоптики Гидрометцентра России сообщили, что первая метель календарной зимы обрушится на Москву и Подмосковье в пятницу, 12 декабря. Ветер в этот день будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.