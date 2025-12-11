Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:53, 11 декабря 2025Экономика

Синоптик ответила на вопрос о второй осени в декабре в Москве

Синоптик Позднякова: Вероятность оттепели в декабре оценить сложно
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В настоящее время сложно сказать, наступит ли еще одна осень в декабре. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик рассказала, что в четверг, 11 декабря, погоду начнет определять атлантический циклон, который принесет порцию теплого воздуха. Из-за этого ожидается температура выше нуля. Вечером пройдут осадки, в основном в виде дождя.

В выходные столичный регион ждет первый эпизод настоящей зимы, со снегом и морозом. Однако задержится ли он надолго, сказать сложно, указала синоптик.

Ранее синоптики Гидрометцентра России сообщили, что первая метель календарной зимы обрушится на Москву и Подмосковье в пятницу, 12 декабря. Ветер в этот день будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа предварительная причина взрыва в лаборатории Пермского политеха

    Описаны шесть удивительных фактов о России

    Доходы России от продажи нефти упали

    В Польше задержали ученого из Эрмитажа за раскопки в Крыму

    Лавров заявил о готовности России зафиксировать гарантии ненападения на ЕС

    У действовавшей в России агента Луфи оказался чемпионский титул Украины в пауэрлифтинге

    Сидни Суини в откровенной позе снялась для журнала

    Лавров оценил стремление Европы к войне с Россией фразой «хоть сейчас»

    Молодой человек начал есть морковь каждый день по неожиданной причине

    Уехавший из России бывший ведущий Первого канала похвастался преимуществом Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok