Экономика
10:15, 11 декабря 2025Экономика

На Москву обрушится метель

Гидрометцентр: Первая метель календарной зимы обрушится на Москву в пятницу
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Первая метель календарной зимы обрушится на Москву и Подмосковье в пятницу, 12 декабря, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

Днем в этот день ожидается дождь со снегом, а местами метель. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Ожидается температура плюс 3-5 градусов в Москве и от плюс 1 до плюс 6 градусов в Подмосковье. К вечеру начнет холодать: в столице столбик термометра опустится до минус 1 градуса, по области до минус 3 градусов. На дорогах может образоваться гололедица.

Холодать продолжит в субботу, 13 декабря. Ночью будет облачно, пройдет небольшой снег. Местами столбик термометров опустится до минус 5-7 градусов в Москве и от минус 4 до минус 9 градусов в Подмосковье. Днем в субботу ожидается минус 3-5 градусов в Москве и минус 7-2 градуса в Подмосковье. Снова ожидается сильный ветер: его скорость составит 6-11 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. На дорогах снова гололедица.

В четверг, 11 декабря, по территории Москвы проходит теплый атмосферный фронт, идет дождь со снегом, который смыл образовавшийся ранее небольшой снежный покров.

