Приход дождя в Москву объяснили

Синоптик Леус: Москва оказалась в теплом секторе циклона

С утра пятницы, 11 декабря, по территории Москвы пройдет теплый атмосферный фронт, после чего регион окажется в теплом секторе североатлантического циклона, центр которого выйдет на территорию Архангельской области. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Небо будут закрывать плотные облака, пройдут дожди и сойдет снежный покров, а дневная температура окажется на 5-6 градусов выше климатической нормы. Температура воздуха составит плюс 3-5 градусов, по области плюс 1-6. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее в столице сформировался первый за зиму снежный покров. Он вырос на уровень в два сантиметра, что на шесть сантиметров ниже нормы. В Подмосковье больше всего снега в Дмитрове и Кашире — там высота снежного покрова достигла трех сантиметров.