Вероятность прихода зимних морозов в Москву оценили

Синоптик Шувалов: Ни устойчивого снега, ни стабильных морозов Москва не застанет

Наступившее в Москве похолодание не обещает настоящей зимы. Ждать ли столичным жителям настоящих декабрьских морозов, «Life» рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

Вечером в пятницу, 12 декабря, осенняя погода в центральных регионах России уступит место зимней. Холодный фронт обоснуется в Москве на три дня, вплоть до вторника, 16-го числа. В субботу столбики термометров будут держаться на отметке в минус 5-7 градусов днем, в воскресенье понизятся на градус, а в понедельник достигнут минус 9 градусов. В ночные часы, по прогнозам Шувалова, температура уверенно опустится до минус 10 градусов.

Ни устойчивого снега, ни стабильных морозов синоптик не ожидает, а вскоре зимние холода вновь отступят. Уже 16 декабря в столице потеплеет до нуля градусов, предупреждает Шувалов. Тем не менее он не исключает небольшое похолодание перед Новым годом, тогда же может пройти и небольшой снег.

Допускает снегопад в канун Нового года и главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Какой высоты будет к этому времени снежный покров, она сказать не ручается, но, по ее оценкам, климатическую норму в 13-14 сантиметров он не выполнит.