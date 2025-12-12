Наташа Королева заявила о передаче своей старой одежды невестке

Российская эстрадная певица Наташа Королева заявила, что отдает старую одежду невестке. Ее комментарий публикует «7 дней.ru».

52-летняя исполнительница рассказала, что предпочитает не заниматься накопительством одежды. Так, она раздает наряды, которые не нашли применения. «Я не шмоточница, мне большая гардеробная не нужна», — указала артистка.

При этом звезда отметила, что часть вещей передает жене своего сына Архипа Глушко — бывшей стриптизерше Мелиссе Глушко. «Отдаю кутюрные маленькие платья и шубы», — отметила Королева.

