Ценности
14:40, 12 декабря 2025

Наташа Королева заявила о передаче своей старой одежды невестке

Певица Наташа Королева заявила, что отдает старую одежду невестке
Карина Черных
Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Российская эстрадная певица Наташа Королева заявила, что отдает старую одежду невестке. Ее комментарий публикует «7 дней.ru».

52-летняя исполнительница рассказала, что предпочитает не заниматься накопительством одежды. Так, она раздает наряды, которые не нашли применения. «Я не шмоточница, мне большая гардеробная не нужна», — указала артистка.

При этом звезда отметила, что часть вещей передает жене своего сына Архипа Глушко — бывшей стриптизерше Мелиссе Глушко. «Отдаю кутюрные маленькие платья и шубы», — отметила Королева.

Ранее в декабре в сети восхитились внешностью Наташи Королевой на видео в откровенном наряде.

