Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:50, 12 декабря 2025Мир

Новую нацстратегию США назвали объявлением войны канцлеру Германии

FAZ: «Зеленые» назвали стратегию нацбезопасности США объявлением войны Мерцу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Новая стратегия нацбезопасности США является открытым объявлением войны действующему канцлеру Германии Фридриху Мерцу. С таким заявлением в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) выступила лидер партии «Зеленые» Франциска Брантнер.

«Стратегия безопасности США, доведенная до логического завершения, является объявлением войны Фридриху Мерцу: мы хотим свергнуть вас, мы хотим смены режима с партией "Альтернатива для Германии"», — заметила политик.

Ранее американский военный аналитик и экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер назвал новую стратегию нацбезопасности США объявлением войны Европе. По словам бывшего военного, «это хорошая новость для тех, кто стремится к улучшению отношений с Россией».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на обязательное условие Киева для прекращения конфликта

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Жители российского города пожаловались на жизнь без воды из-за бесхозных труб

    Больше десяти детей отравились в бассейне российского города

    Топалов выиграл в суде 20 миллионов

    Сидни Суини раскрыла правду о своей груди во время теста на детекторе лжи

    Солнце выбросило крупный протуберанец

    В ЕС назвали проблему в мирном плане Трампа по Украине

    Курс рубля вырос в 2025 году к доллару почти на треть

    Популярный продукт связали с замедлением биологического старения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok