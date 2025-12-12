Риттер: Стратегия нацбезопасности США представляет собой объявление войны Европе

Новая опубликованная стратегия нацбезопасности США представляет собой объявление войны Европе. Об этом заявил американский военный аналитик, экс-разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.

«Это хорошая новость для тех, кто стремится к улучшению отношений с Россией, основанных на взаимном уважении и совместном процветании. Это плохая новость для глобалистских поджигателей войны, которые превратили трансатлантическое партнерство в платформу для вечного конфликта», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что новая стратегия национальной безопасности США предлагает создать орган крупных держав, который станет альтернативой «Большой семерке» (G7) без участия европейских стран. Группа будет называться «Ключевой пятеркой» (Core 5, С5), в состав которой войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не получала от США приглашений в «пятерку». Он подчеркнул, что Россию и без «пятерки» связывают проекты с Индией и Китаем.