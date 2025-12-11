В Кремле высказались о планах США создать новый орган вместе с Россией

Песков: Россия не получала от США приглашений в «пятерку»

Россия не получала от США приглашений в «пятерку». Так публикацию Politico об идее США создать альтернативу «Большой семерке» (G7) прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Никаких заявлений Белого дома на этот счет не было», — сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что Россию и без «пятерки» связывают проекты с Индией и Китаем.

Ранее стало известно, что в США обсуждают идею создания альтернативы «Большой семерки» (G7) без европейских стран. Новая стратегия нацбезопасности предлагает создать «Ключевую пятерку» (Core 5, С5), в состав которой войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония.