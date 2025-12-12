Нюша вышла на публику в наряде с глубоким декольте

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, вышла на публику в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя исполнительница пришла на фестиваль «Жара. Новый год» в черном облегающем комбинезоне, поверх которого был надет кожаный корсет с глубоким декольте и имитирующие леггинсы изделия.

В качестве обуви она выбрала черные босоножки. Образ завершили укладка и макияж в стиле смоки айс.

Ранее Нюша вышла в свет в ультракоротком платье. Исполнительница посетила фестиваль-хит-парад «Песня года» в красном наряде экстремальной длины.