Ценности

20:36, 12 декабря 2025

Нюша вышла на публику в наряде с глубоким декольте

Российская певица Нюша вышла на публику в кожаном корсете с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, вышла на публику в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя исполнительница пришла на фестиваль «Жара. Новый год» в черном облегающем комбинезоне, поверх которого был надет кожаный корсет с глубоким декольте и имитирующие леггинсы изделия.

В качестве обуви она выбрала черные босоножки. Образ завершили укладка и макияж в стиле смоки айс.

Ранее Нюша вышла в свет в ультракоротком платье. Исполнительница посетила фестиваль-хит-парад «Песня года» в красном наряде экстремальной длины.

