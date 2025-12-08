Реклама

Ценности

20:02, 8 декабря 2025

Нюша вышла в свет в ультракоротком платье

Российская певица Нюша вышла в свет в ультракоротком платье
Карина Черных
Карина Черных

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, вышла в свет в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя исполнительница посетила фестиваль-хит-парад «Песня года» в красном ультракоротком платье без бретелей, декорированном блестящей линией в зоне декольте.

В качестве обуви звезда выбрала сияющие босоножки на высоких каблуках. Образ завершили укладка, макияж и крупные серьги.

В ноябре певица Нюша опубликовала видео в крошечном бюстгальтере. Помимо этого, певица надела красное платье, оголяющее тело.

    Обсудить
