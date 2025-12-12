Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:01, 12 декабря 2025Забота о себе

Объяснено влияние выпитого среди ночи кофе на организм

Диетолог Сайнс разрешила пить кофе среди ночи
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Салена Сайнс объяснила, как на организм повлияет кофе, если его выпить среди ночи. Об этом она рассказала в интервью для издания Hola.

Сайнс отметила, что пить кофе в это время суток можно, но призвала учитывать некоторые нюансы. Так, если человек учится или работает ночью и пьет кофе, чтобы взбодриться, то организм все равно знает, что сейчас уже не день.

При этом она отметила, что кофе может негативно влиять на сон, во сколько бы человек его ни выпил. «Неважно, день сейчас или ночь. Если вы ложитесь спать в восемь утра, правило то же самое: избегайте кофеина за шесть-восемь часов до сна, чтобы обеспечить глубокий сон», — пояснила специалистка. При этом она призвала тщательно следить за состоянием организма при таком графике, поскольку циркадные ритмы не предназначены для приема пищи при отсутствии света.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Воронова заявила, что из-за неправильного питания часто возникает запор. Чтобы избавиться от этой проблемы, оне посоветовала есть больше клетчатки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник влетел в многоэтажку в Твери

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Раскрыты последствия удара дроном по жилому дому в Твери

    Стали известны подробности атаки БПЛА по многоэтажному дому в Твери

    В результате украинской атаки на многоэтажный дом в Твери есть пострадавшие

    Момент удара дрона ВСУ по многоэтажке в Твери попал на видео

    Первые минуты после взрыва в многоэтажке Твери сняли на видео

    Россиянка побывала в Непале и рассказала о жизни несовершеннолетних живых богинь

    Эстония встретила Зеленского пустыми креслами на онлайн-собрании коалиции желающих

    Выход четырех стран из Евросоюза будет означать его конец

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok