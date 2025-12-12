Реклама

11:19, 12 декабря 2025Спорт

Овечкин набрал 1800 очков в НХЛ

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 1800 очков в НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jerome Miron / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин достиг исторической отметки в 1800 очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом регулярного чемпионата и плей-офф. Статистика игрока доступна на сайте лиги.

Овечкин записал на свой счет голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины Харрикейнс». На счету 40-летнего россиянина теперь 988 голов и 812 передач в 1683 матчах. Он стал 11-м игроком лиги, преодолевшим этот рубеж.

Встреча завершилась победой «Харрикейнс» со счетом 3:2 в серии буллитов. «Вашингтон» удерживает второе место в Восточной конференции с 40 очками после 31 игры. Следующий матч «Кэпиталс» проведут на выезде против «Виннипег Джетс» в ночь на 14 декабря.

Овечкин является победителем Кубка Стэнли и рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

