08:30, 12 декабря 2025Забота о себе

Парам с несовместимыми сексуальными фантазиями дали совет

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Ева Морено заявила, что если у партнеров несовместимые сексуальные фантазии, то в этом случае им может помочь диалог. Совет парам, столкнувшимся с этой проблемой, она дала в разговоре с изданием El Pais.

«Совершенно нормально признать, что что-то не работает, что пара хочет попробовать что-то новое, что у них появились новые интересы и что в сексе наступила скука. Если они хотят попробовать открытые отношения, то это процесс, который нужно начинать постепенно, обсуждая чувства каждого из партнеров и пересматривая границы», — заявила Морено.

Аналогичное мнение выразил и сексолог Кваме Энтони Аппиа. По его словам, в одностороннем порядке переписывать правила отношений нельзя. Если человек не может реализовать свои сексуальные фантазии с партнером, то это приведет к фрустрации, которая негативно скажется на отношениях и может даже перерасти в обиду и недоступность, добавил специалист.

«Если это то, что надвигается, есть веские причины откровенно поговорить о том, чего хочет женщина и что ее партнер может или не может дать, и посмотреть, смогут ли они оба договориться о новых условиях и границах», — заключил он.

Ранее сексолог Ольга Василенко поставила точку в споре о сквирте. Она объяснила, что жидкость, которая выделяется из женского организма в этот момент, можно считать мочой.

