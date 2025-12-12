Реклама

14:20, 12 декабря 2025Экономика

Пенсионерка сдала квартиру в аренду и лишилась жилья

В Люберцах пенсионерку выгнали из квартиры арендаторы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В подмосковных Люберцах пенсионерка лишилась жилья, впустив в свою квартиру арендаторов. Об этом пишет Telegram-канал «Что там, Москва

72-летняя россиянка сдала квартиру семейной паре. Квартиранты прожили у нее 23 года. В 2017 года супруги попросили собственницу прописать их в квартире, а в 2022-м — оформить для них кредит.

Чтобы вернуть деньги банку, арендатор предложил занять деньги у своего знакомого. Так, на пенсионерку оформили кредит под залог квартиры. Знакомый квартиранта погасил первый долг и подал на женщину в суд. В результате ее выписали, а жилье продали на торгах.

Ранее жительница Когалыма решила заработать на интернет-бирже и заложила квартиру, потеряв девять миллионов рублей.

