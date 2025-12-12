FP: Пентагон перестал считать Россию противником в военных играх

Пентагон перестал считать Россию потенциальным противником в военных играх вне блока НАТО, об этом сообщает издание Foreign Policy (FP).

Отмечается, что это произошло на фоне стремления президента США Дональда Трампа по выстраиванию новых отношений с Москвой.

«Трамп настолько сосредоточен на построении новых отношений с Москвой, что его министерство обороны уже начало исключать Россию из числа потенциальных стратегических противников в различных военных играх», — пишет издание со ссылкой на американского чиновника в оборонном ведомстве.

Ранее американский военный аналитик и экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер назвал новую стратегию нацбезопасности США объявлением войны Европе. По словам бывшего военного, «это хорошая новость для тех, кто стремится к улучшению отношений с Россией».

