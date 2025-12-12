Последствия «эффекта Долиной» оценили

Адвокат Тащилин: «Эффект Долиной» приведет к изменению судебной практики дел

После огласки «дела Долиной-Лурье» будут подняты подобные судебные дела за последние 1-3 года. Многие пострадавшие ранее продавцы будут писать иски для признания сделки незаконной. Таким мнением поделился уголовный адвокат Антон Тащилин, сообщает «Газета.Ru».

По его словам, «дело Долиной» открыло «ящик Пандоры». Из-за общественного резонанса количество таких сделок может сократиться, но полностью их исключить нельзя.

Адвокат напомнил, что в России действует презумпция: если человек пожилой, то он всегда добросовестный. Однако некоторые уголовные дела показывают, что не надо исходить только из презумпции их добросовестности.

Тащилин уверен, что в 2026 году будет видна устоявшаяся практика и мнение Верховного суда по данному вопросу. Возможно, она будет действовать следующим образом: если экспертиза доказывает, что продавец не понимал, что он делает — квартира будет ему возвращаться. Покупателям останется только обращаться за компенсацией потраченных средств.

Ранее бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский сообщил, что в январе-феврале 2026 года рынок вторичного жилья в России столкнется с кризисом доверия, когда покупатели начнут требовать скидок на квартиры в размере 5-10 процентов.