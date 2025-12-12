Предсказано решение по ключевой ставке на последнем в году заседании ЦБ

IZ.RU: На последнем в 2025 году заседании ЦБ ключевую ставку снизят до 16 %

На последнем в 2025 году заседании Центробанка, которое состоится 19 декабря, ключевую ставку могут снизить на 0,5 процентных пункта, то есть до 16 процентов годовых. Такое решение регулятора предсказывают игроки рынка, гвоорится в консенсус-прогнозе «Известий» (IZ.RU).

Среди 17 опрошенных эскпертов только один склоняется к тому, что показатель останется на текущем уровне. Главным аргументом в пользу смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) называют продолжающееся замедление инфляции. Экономисты считают, что по итогам года инфляция окажется в диапазоне 6-7 процентов.

Дополнительным аргументом в пользу снижения ключевой ставки служит укреплене рубля: с начала ноября российская валюта выросла на 4 процента, что удешевляет импорт и помогает охладить инфляционное давление.

В то же время Банк России сохраняет осторожность в связи с ускорением корпоративного кредитования и сложной ситуации на рынке труда (крайне низкая безработица провоцирует рост зарплат и спроса).

По прогнозу ЦБ, в 2026 году средний уровень ключевой ставки составит 13-15 процентов. По мнению экспертов, показатель может снизиться до диапазона 10-12 процентов, что поспособствует деловой активности.