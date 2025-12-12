Реклама

Премьер Эстонии исчез во время выступления Зеленского

Премьер Эстонии Михал исчез во время речи Зеленского перед коалицией желающих
Александра Синицына
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал исчез во время онлайн-встречи так называемой коалиции желающих, которая прошла 11 декабря. Это произошло прямо во время выступления президента Украины Владимира Зеленского, случившееся попало на видео, которое опубликовали в Telegram-канале украинского лидера.

В начале речи Зеленского Михал еще сидел в своем кресле (на кадрах демонстрировался экран, на который были выведены трансляции из кабинетов представителей стран коалиции, в том числе и Эстонии). Но через почти три минуты политик резко пропал из кадра, а его кресло осталось пустовать.

В то же время глава польского МИД Радослав Сикорский отвлекся на разговор во время выступления главы Украины. Он активно переговаривался с кем-то за кадром.

Зеленский на встрече отчитывался перед членами коалиции желающих о разговоре с американской стороной о гарантиях безопасности для Украины.

