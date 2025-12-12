Реклама

14:57, 12 декабря 2025

Премьер Пакистана присоединился к беседе Путина и Эрдогана после затянувшегося ожидания

Премьер Пакистана Шариф присоединился к беседе Путина и Эрдогана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Шахбаз Шариф

Шахбаз Шариф. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф присоединился к беседе российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после затянувшегося ожидания. Об этом сообщает ТАСС.

Политику пришлось ожидать около 40 минут. Переговоры президентов России и Турции в широком, узком, а также трехстороннем формате с участием пакистанского премьер продлились 1,5 часа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и его турецкий коллега в ходе встречи обсудили ситуацию вокруг Украины. Кроме того, лидеры двух стран обсудили международную повестку дня и контакты России и Турции.

По словам Пескова, Путин и Эрдоган сошлись во мнении, что между государствами нет «существенных проблем», а отношения двух стран развиваются «очень хорошо».

