Превратившая себя в «живую надувную куклу» блогерша выпала из окна и разбилась

33-летняя блогерша Мария Магдалина выпала из окна многоэтажного отеля в Таиланде

33-летняя мексиканская блогерша Дениз Ивонн Джарвис Гонгора, известная в сети как Мария Магдалина и прославившаяся тем, что сделала десятки пластических операций, выпала из окна многоэтажного отеля на острове Пхукет в Таиланде и разбилась. Об этом сообщает Daily Mail.

Тело блогерши, которую также в сети называли «живой надувной куклой», обнаружили 12 декабря сотрудники отельного комплекса Patong Tower. Уточняется, что Гонгора заселилась в гостиницу во вторник, 9 декабря. Скончавшуюся блогершу доставили в больницу района Патонг, однако позднее тело перевезли в главный госпиталь на Пхукете — Вачира.

Причины смерти блогерши устанавливаются. Daily Mail обратило внимание, что незадолго до гибели Гонгора переименовала свой аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), добавив в него слово died, которое в переводе с английского языка означает «умерла».

Блогерша стала известна в том числе из-за того, что сделала множество пластических операций, включая липосакции тела и лица, увеличение груди и ягодиц, а также «бразильскую подтяжку» — хирургическое вмешательство, при котором ягодицы наполняют жиром пациента из других частей его тела. Кроме того, в 2018 году она увеличила свои половые губы, введя в них филеры. Гонгора признавалась, что едва не лишилась жизни из-за этой процедуры.

