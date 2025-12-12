Причину срыва концерта Меладзе в Киргизии раскрыли

Продюсер Рудченко: Власти Киргизии отменили концерт Меладзе из-за дружбы с РФ

Концерт Валерия Меладзе в Киргизии был отменен из-за теплых отношений страны с Россией, которую певец покинул после начала специальной военной операции (СВО). Об этом продюсер Павел Рудченко рассказал в интервью порталу «Абзац».

По мнению продюсера, власти страны решили исключить какие-либо политические лозунги, которые могли бы возникнуть, учитывая взгляды Меладзе.

«Страны не хотят политических обострений с Россией. С теми, кто может выкрикнуть политический лозунг или поддержать этот лозунг со сцены, не хотят иметь дело», – сообщил Рудченко.

Также Павел отметил, что Меладзе может попасть в список артистов, которые не могут выступать в странах восточного мира. Причиной такого вероятного исхода собеседник издания назвал то, что Валерий против проведения СВО, а также позволял себе открытую поддержку недружественных политических сил.

Ранее стало известно, что Меладзе пришлось направить гарантийные письма властям стран Средней Азии ради проведения шоу в рамках своего тура.