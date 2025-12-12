Присяжные вынесли вердикт напавшему с гарпуном и огнеметом на соседей россиянину

Напавшего с гарпуном и огнеметом на соседей россиянина признали виновным

Во Владивостоке присяжные заседатели признали 67-летнего российского пенсионера виновным в покушении на двух человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре.

По данным следствия, конфликт между соседями произошел в июне 2023 года на территории одного из садоводческих товариществ в Советском районе. Как сообщали «Вести», ссора произошла из-за электроэнергии, в воровстве которой председатель СНТ обвиняла семью мужчины. Тот вооружился самодельным гранатометом и сначала поджег соседа, а затем схватил гарпун и всадил стрелу в шею председательницы.

Примечательно, что сосед, которого поджег обвиняемый, заявлял, что не имеет к нему претензий, якобы он сам спровоцировал поджог, пытаясь отобрать огнемет. Женщина, получившая стрелу в шею, чудом обошлась без серьезных травм, снаряд не задел ни один из жизненно важных органов.

