Певец Прохор Шаляпин купил матери квартиру рядом со своей

Певец Прохор Шаляпин поселил рядом с собой мать — артист купил ей квартиру в доме напротив. Об этом исполнитель рассказал в интервью журналистке Алене Жигаловой.

Раньше мать Шаляпина жила в Мытищах, а теперь переехала к нему в Даниловский район Москвы. «Где я живу, у меня метро рядом, все удобно. Я там большую часть жизни прожил», — поделился артист.

По словам певца, у его родственницы теперь хорошая трехкомнатная квартира площадью 80 квадратных метров в «сталинке». Однако стоимость недвижимости Шаляпин не уточнил. Самому исполнителю принадлежат две квартиры в Москве. В одной он сейчас живет сам, а во второй, которая находится на той же лестничной клетке, — делает капитальный ремонт.

Ранее Шаляпин посоветовал не дарить матерям золото и бриллианты. Наиболее ценным подарком, по словам певца, будут внимание и забота.