Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:04, 12 декабря 2025Путешествия

Раскрыта стоимость отдыха у моря в России на Новый год

АТОР: Тур в Сочи на Новый год обойдется в 141 тысячу рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пять ночей в пятизвездочном отеле в Сочи на Новый год обойдутся россиянам от 141 тысячи рублей. Стоимость зимнего отдыха у моря раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператора «Алеан».

Аналогичный тур в Анапу оценили в 127 тысяч рублей, а если захочется заселиться в гостиницу с концепцией «ультра все включено», то ценник возрастет до 230 тысяч рублей минимум. Также можно отправиться в Геленджик, где пять ночей с завтраками обойдутся в 190 тысяч рублей.

Ранее в АТОР назвали самые дорогие бронирования туров за границу на Новый год. На первом месте в рейтинге оказался недельный тур на Мальдивы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «НАТО больше не приближается к границам Украины». Киев заявил о готовности создать буферную зону в Донбассе. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В Раде Трампу предложили избавиться от Зеленского

    Пугачева выпустит новую песню к Новому году

    Местные слышали крики в районе исчезновения Усольцевых

    Россияне столкнулись с сильнейшей засухой

    США обвинили Россию в невидимости «Можайца»

    Надвигающаяся на Москву снежная туча закрыла полнеба и попала на фото

    Наташа Королева заявила о передаче своей старой одежды невестке

    Мальчик разгрыз золотое ожерелье матери и раздал одноклассникам в попытке завести друзей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok