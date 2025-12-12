Раскрыта стоимость отдыха у моря в России на Новый год

АТОР: Тур в Сочи на Новый год обойдется в 141 тысячу рублей

Пять ночей в пятизвездочном отеле в Сочи на Новый год обойдутся россиянам от 141 тысячи рублей. Стоимость зимнего отдыха у моря раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператора «Алеан».

Аналогичный тур в Анапу оценили в 127 тысяч рублей, а если захочется заселиться в гостиницу с концепцией «ультра все включено», то ценник возрастет до 230 тысяч рублей минимум. Также можно отправиться в Геленджик, где пять ночей с завтраками обойдутся в 190 тысяч рублей.

Ранее в АТОР назвали самые дорогие бронирования туров за границу на Новый год. На первом месте в рейтинге оказался недельный тур на Мальдивы.

