Россия
09:51, 12 декабря 2025Россия

Рейтинг Путина среди россиян вырос

ФОМ: 80 процентов россиян одобряют работу Путина на посту президента
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 80 процентов граждан страны, что на два процентных пункта выше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отрицательно на вопрос о деятельности президента ответили 9 процентов респондентов, еще 11 не определились.

Кроме того, на 1 процентный пункт выросла доля россиян, заявивших о доверии к президенту, составив 78 процентов. Не доверяют главе государства 13 процентов респондентов, еще 9 процентов затруднились с ответом на соответствующий вопрос.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 5 по 7 декабря в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее Путин рассказал о прохождении им ежегодного медицинского осмотра. Обследование заняло почти двое суток. При этом ночевать президенту пришлось в медицинском учреждении. Результат проверки здоровья он описал словами «все хорошо».

