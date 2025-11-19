Путин раскрыл результаты медобследования

Путин словами «все хорошо» раскрыл результаты ежегодного медосмотра

Президент России Владимир Путин раскрыл результаты ежегодного медицинского осмотра. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

Глава государства в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» рассказал, что обследование заняло у него почти двое суток. При этом он ночевал в стенах медицинского учреждения.

«Пришел туда во второй половине дня и ушел на следующий день. Слава Богу, все хорошо», — резюмировал президент.

Ранее Путин рассказывал о ежегодной проверке здоровья. «Техосмотр проходим регулярно. Каждый год "чек-ап"», — сказал глава государства.