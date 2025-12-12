Реклама

13:34, 12 декабря 2025Экономика

Россиянам напомнили о получении январских пенсий досрочно

Котяков заявил, что ряд граждан получат пенсию за январь досрочно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Иван Макеев / Коммерсантъ

Россиянам, получающим пенсии в первую половину месяца на банковские карты, выплаты за январь дадут досрочно — уже в в конце декабря. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, его слова передает ТАСС.

«Речь идет о тех, кто получает пенсию через банки на свои пластиковые карты. Это значительная часть получателей. Эти переводы сделаем досрочно за все 12 дней новогодних каникул», — сообщил министр.

Глава ведомства отметил, что гражданам, получающим пенсию через «Почту России», выплаты будут проходить по стандартному графику.

Ранее президент России Владимир Путин объявил об индексации страховых пенсий на 7,6 процента с 1 января 2026 года. Российский лидер также заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля с учетом темпа роста прожиточного минимума пенсионера.

