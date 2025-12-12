Россияне рассказали об отношении к «делу Долиной»

ВЦИОМ: 87 % россиян знают об истории с продажей квартиры Ларисы Долиной

Большинство (87 процентов) россиян хорошо знают или наслышаны об истории с продажей квартиры Ларисы Долиной и последующим решением суда об отмене сделки, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Почти половина (48 процентов) россиян слышали о недавней истории с продажей квартиры Долиной, но без подробностей, а 39 процентов хорошо знают об этой истории. Решение суда вернуть квартиру певице поддерживают 15 процентов опрошенных, а 67 процентов скорее не поддерживают решение.

Ранее бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский сообщил, что в январе-феврале 2026 года рынок вторичного жилья в России столкнется с кризисом доверия, когда покупатели начнут требовать скидок на квартиры в размере 5-10 процентов. Это произойдет из-за «эффекта Долиной», уверен он.