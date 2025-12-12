Россиянка описала брак с турком фразой «наша любовь — это борьба»

KP.RU: Россиянка, вышедшая замуж за турка, назвала отношения постоянной борьбой

Жительница России, вышедшая замуж за турка 10 лет назад, поделилась подробностями межкультурных семейных отношений. Ее историю, а также рассказы других соотечественниц о романах с жителями Турции публикует KP.RU.

Избранником Марии стал сотрудник кафе, с которым она познакомилась, когда отдыхала на море. В 2012 году она переехала к нему, а через три года совместной жизни они поженились и сейчас вместе растят дочь. Мария свободно говорит на турецком, который выучила с помощью сериалов и постоянной языковой практики.

Женщина отмечает, что за годы совместной жизни характер их чувств постоянно эволюционировал, но им всегда было непросто. «Наша любовь — это борьба, только ее характер все время меняется», — так одной фразой россиянка описала совместную жизнь. По ее словам, сначала они с будущим супругом страдали из-за разделявшего их расстояния, затем спорили из-за различий в ценностях и менталитетах, а теперь борются с самими собой, чтобы стать лучше.

Россиянка также вывела ряд важных правил, позволяющих не ссориться с турецкими родственниками. Она предупреждает, что нельзя сидеть нога на ногу или целовать мужа при его семье. Не стоит также носить вызывающую одежду или отказываться от помощи по хозяйству, поскольку местные свекрови очень ценят участие невестки в домашних делах. При этом Мария подчеркивает, что турецкие мужчины, вопреки стереотипам, очень семейные и эмоциональные. При этом ее муж почти не употребляет алкоголь, но любит ее пирожки с капустой и драники, несмотря на традиционную консервативность в питании.

