Ставшего неонацистом российского школьника отправили на перевоспитание

В Новосибирске вступившего в ряды нацистов подростка приговорили к 5 годам

В Новосибирске к пяти годам воспитательной колонии приговорили подростка, вступившего в ряды националистической группировки National Socialism/White Power (признана в России террористической и запрещена). Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

Как установил суд, школьник пошел на этот шаг из идеологической ненависти к лицам неславянской внешности. Он активно вел пропаганду движения, распространяя идеологию в интернете и публикуя видео и текстовые материалы нацистов. Кроме того, молодой человек убеждал сторонников в необходимости сбора средств на покупку компонентов для изготовления взрывчатки, которой планировал подорвать башенное строение в Кемеровской области.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела о подготовке покушения на жизнь главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян организатором ячейки террористической организации «National Socialism/White Power».