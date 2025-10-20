Силовые структуры
Раскрыты детали нападений неонацистов из «Чистой Крови» на геев и иностранцев в России

Варвара Митина (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи завершили расследование уголовного дела о подготовке покушения на жизнь главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Фигурантами дела являются организатор ячейки террористической организации «National Socialism/White Power» (признана Верховным судом России террористической организацией) Михаил Балашов и 11 ее участников. В зависимости от роли и степени участия они проходят обвиняемыми по 10 статьям. Их дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

По версии следствия, в апреле 2022 года Балашов создал в Москве ячейку террористической организации «National Socialism/White Power» под названием «Чистая Кровь», в которую вовлекал разделяющих национал-социалистические и расистские взгляды людей. В период с сентября 2022 по июль 2023 года Балашов и не менее 11 участников шесть раз напали на иностранцев, а также геев (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Видео нападений добавлялись в соцсети, чтобы привлекать к подобного рода преступлениям все больше людей.

Петренко уточнила, что Балашов и его соратник Егор Савельев получили предложение учинить расправу над Маргаритой Симоньян и начали подготовку. За это мужчинам пообещали 50 тысяч долларов. ФСБ удалось предотвратить преступление.

