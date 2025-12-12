У украинской певицы обнаружили заработок в России

Глава ФПБК Бородин потребовал запретить Светлане Лободе продавать футболки в РФ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин возмутился заработком украинской певицы Светланы Лободы на территории России. Об этом общественник написал в своем Telegram-канале.

Руководитель ФПБК заявил, что Лобода зарабатывает в стране, продавая футболки на своем официальном сайте. При этом он напомнил, что артистка уехала из России, где жила долгие годы до начала специальной военной операции, и высказывалась в поддержку Украины.

«Конечно, мы сегодня поставим вопрос запретить в России продажи футболок, так как эта фея предала нашу страну и сейчас пытается здесь зарабатывать», — высказался Бородин. Он также добавил, что Лобода «не может продать свой дом» под Москвой, поскольку «уже никому не интересна».

9 декабря стало известно, что Лобода подняла цену на свой подмосковный особняк. Недвижимость в селе Николо-Урюпино под Москвой была выставлена на продажу еще в 2023 году, тогда заявленная стоимость усадьбы составляла 650 миллионов рублей. Теперь цену на нее артистка повысила до 850 миллионов.