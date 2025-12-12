Шлепченко предупредил украинские элиты о факторе «шарфика Березовского»

Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко предупредил украинские элиты о факторе «шарфика Березовского» после завершения конфликта. Как говорится в публикации, «"элита" продумала все, кроме "шарфика Березовского"».

Автор обратил внимание, что США хотят заморозить конфликт по действующей линии боевого соприкосновения с незначительными территориальными уступками. Он отметил, что Вашингтон избрал курс противодействия Китаю, а не России. Для Европы же продолжение конфликта на Украине является точкой сборки и поводом для милитаризации и выстраивания очень жесткой архитектуры власти на следующие 20-30 лет, уточнил спикер.

По его словам, на этом фоне украинские элиты занимаются «бизнес-процессами: получают деньги, перегоняют это в крипту, заливают обратно в британские офшоры [и надеются], что они и их внуки будут на это жить».

«Ну, как бы они про "шарфик Березовского" немножко забывают. То есть, когда это все кончится, они будут не нужны, и они начнут умирать, они начнут попадать в автокатастрофы», — предрекли в издании таинственные смерти представителей Киева, напомнив о кончине бизнесмена Бориса Березовского, рядом с телом которого был обнаружен шарф.

Ранее сообщалось, что партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на съезде 17 декабря изберет нового главу.