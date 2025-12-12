Нардеп Гончаренко: Новым главой партии «Слуга народа» станет депутат Корниенко

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на съезде 17 декабря изберет нового главу. Об этом сообщил в социальных сетях депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко станет новым главой партии "Слуга народа"», — заявил нардеп со ссылкой на источники.

Нынешняя глава партии Елена Шуляк занимала этот пост два срока подряд, ее полномочия истекают 14 декабря.

Ранее Гончаренко предложил Зеленскому уйти в отставку. По его словам, украинский лидер должен заботиться о переговорах о мире, а не о президентских выборах.