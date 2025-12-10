Гончаренко: Зеленскому можно просто уйти с должности

Президент Украины Владимир Зеленский должен просто уйти с должности. Это предложил ему депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Если Зеленский не способен довести страну до мира, то нам не нужны выборы, можно просто уйти с должности и все», — заявил нардеп.

По его словам, украинский лидер должен заботиться о переговорах о мире, а не о президентских выборах. А сама должность президента, как отметил Гончаренко, состоит не в том, чтобы «воровать деньги на энергетике».

Кроме того, Гончаренко поделился инсайдерской информацией о переговорах Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в августе 2025 года. По его словам, тогда украинскому лидеру предложили объявить единоличное энергетическое перемирие и обещали, что спустя час Россия присоединится к такому решению со своей стороны.

Ранее Гончаренко заявил, что Зеленский продолжает раздражать Вашингтон — главного союзника Киева. Он добавил, что Украина полностью зависит от США и действия Зеленского неадекватны с точки зрения попытки достижения мира.