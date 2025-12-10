Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:55, 10 декабря 2025Бывший СССР

Депутат Рады предложил Зеленскому уйти в отставку

Гончаренко: Зеленскому можно просто уйти с должности
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен просто уйти с должности. Это предложил ему депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Если Зеленский не способен довести страну до мира, то нам не нужны выборы, можно просто уйти с должности и все», — заявил нардеп.

По его словам, украинский лидер должен заботиться о переговорах о мире, а не о президентских выборах. А сама должность президента, как отметил Гончаренко, состоит не в том, чтобы «воровать деньги на энергетике».

Кроме того, Гончаренко поделился инсайдерской информацией о переговорах Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в августе 2025 года. По его словам, тогда украинскому лидеру предложили объявить единоличное энергетическое перемирие и обещали, что спустя час Россия присоединится к такому решению со своей стороны.

Ранее Гончаренко заявил, что Зеленский продолжает раздражать Вашингтон — главного союзника Киева. Он добавил, что Украина полностью зависит от США и действия Зеленского неадекватны с точки зрения попытки достижения мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Раскрыта модель безбедной жизни на пенсии

    Россиянка получила ожоги 40 процентов тела от горящей змеи в Африке

    Жена Александра Цекало вновь обнажила грудь на камеру

    Бастрыкин потребовал возбудить дело в отношении совершившего ДТП российского судьи

    Россиянин поставил 2,8 миллиона рублей на «Локомотив» и выиграл

    Серийный выпуск инновационных 3D-принтеров начался в Москве

    Депутат Рады предложил Зеленскому уйти в отставку

    Стало известно о поведении находящейся в мордовской колонии террористки Треповой

    В ВСУ увидели в потере Северска угрозу для одного из ключевых городов Донбасса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok