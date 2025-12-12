Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:34, 12 декабря 2025Мир

Ушаков допустил ухудшение мирного плана США по Украине

Ушаков: У Москвы есть впечатление, что мирный план США может быть ухудшен
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Reuters

У Москвы есть впечатление, что вариант мирного плана Соединенных Штатов Америки по урегулированию конфликта на Украине может быть ухудшен. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

«У нас есть такое впечатление, что этот вариант, который предлагается на обсуждение, будет ухудшен», — сказал он.

По мнению политика, американское предложение не будет иметь для России более привлекательный характер, чем это было до его переработки с украинской стороной. Он подчеркнул, что США и Россия еще не работали по конкретным предложениям, а серьезный экспертный разговор только предстоит.

Раннее Ушаков заявил, что Москва может быть недовольна некоторыми пунктами в новой версии плана США по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что Россия пока не получила откорректированную версию мирного плана.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал на одно из самых тяжелых для ВСУ направлений

    Раскрыт способ заработать из ничего

    ВСУ отправили в бой под Харьков 300 бразильцев

    Российский город целиком остался без отопления

    Ермака и Джонсона обвинили в ограблении ООН на 50 миллионов долларов

    Кейт Миддлтон признали самой модной знаменитостью 2025 года

    Депутат пригрозил массовыми пробками из-за отдельных полос для самокатов

    Охранник аэропорта на машине выехал на рулевую дорожку к самолетам и попал в больницу

    Оценено влияние «схемы Долиной» на рынок жилья

    Россияне назвали похищение и избиение людей битой лечением от наркотиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok