Ушаков допустил ухудшение мирного плана США по Украине

Ушаков: У Москвы есть впечатление, что мирный план США может быть ухудшен

У Москвы есть впечатление, что вариант мирного плана Соединенных Штатов Америки по урегулированию конфликта на Украине может быть ухудшен. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

«У нас есть такое впечатление, что этот вариант, который предлагается на обсуждение, будет ухудшен», — сказал он.

По мнению политика, американское предложение не будет иметь для России более привлекательный характер, чем это было до его переработки с украинской стороной. Он подчеркнул, что США и Россия еще не работали по конкретным предложениям, а серьезный экспертный разговор только предстоит.

Раннее Ушаков заявил, что Москва может быть недовольна некоторыми пунктами в новой версии плана США по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что Россия пока не получила откорректированную версию мирного плана.