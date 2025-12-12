В Кремле отреагировали на новую версию мирного плана Трампа по Украине

Ушаков: Москва может быть не всем довольна в новой версии плана США по Украине

Москва может быть не довольна некоторыми пунктами в новой версии плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, который получит в будущем. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«То, что американцы сейчас согласовывают с европейцами, с украинцами, в конце концов должно быть показано нам. Что, естественно, вызовет соответствующую реакцию. Я думаю, что мы тоже не всем будем довольны», — сказал представитель Кремля.

Ушаков отметил, что Москва пока не получила откорректированную версию мирного плана Трампа по Украине. Он подчеркнул, что российская сторона должна увидеть, какие изменения были внесены в проект урегулирования после контактов США с европейскими странами и Киевом.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры уговаривали украинского лидера Владимира Зеленского не соглашаться на мирный план Трампа. Они призвали его не заключать сделку без четких гарантий безопасности от США.