Европейцы уговаривали Зеленского не принимать план Трампа по Украине

WSJ: Мерц уговаривал Зеленского не соглашаться на мирный план Трампа по Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие европейские лидеры уговаривали президента Украины Владимира Зеленского не соглашаться на мирный план главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Мерц был в числе европейских лидеров, которые на прошлой неделе разговаривали с Зеленским по телефону. Во время беседы союзники Киева отговаривали президента Украины от заключения сделки без четкого определения того, какие гарантии могут предложить США», — передает издание.

Как отмечают авторы материала, «до сих пор остается неясным», каким образом европейцы могли бы повлиять на исход переговоров по украинскому урегулированию. Они напомнили, что в последнее время администрация США вела прямые переговоры как с Россией, так и с Украиной, однако при этом европейские лидеры «оказались в стороне».

4 декабря издание Der Spiegel опубликовало расшифровку беседы Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе которой они выразили глубокое недоверие к США и предупредили Зеленского о возможном «предательстве» со стороны Вашингтона.