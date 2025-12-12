Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:23, 12 декабря 2025Бывший СССР

В Черниговской области поврежден энергообъект

В Черниговской области поврежден важный энергообъект
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Важный энергетический объект был поврежден в Черниговской области. Об этом сообщила компания Черниговоблэнерго в своем Telegram-канале.

«Был поврежден важный энергетический объект в Прилукском районе. Ряд населенных пунктов остался без электричества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики работают над восстановлением подачи электричества.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции. Удары наносились в том числе по объектам топливно-энергетического комплекса, предприятиям военной промышленности, портовой и аэродромной инфраструктуре, цехам с беспилотниками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС принял решение бессрочно заблокировать активы России

    Объяснена способность гениев спать по четыре часа в сутки

    На кадрах из поместья Эпштейна заметили презервативы с лицом Трампа

    Появились подробности пожара в Никитском монастыре

    «Лента.ру» получила премию «Дзена» за нестандартную подачу новостей

    Пожар произошел в одном из старейших монастырей России

    Назван фаворит сезона АПЛ

    Стало известно об отмене субботней встречи по Украине в Париже

    Москва прошла пик заболеваемости гриппом и ОРВИ

    В Черниговской области поврежден энергообъект

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok