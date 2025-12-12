В Черниговской области поврежден энергообъект

В Черниговской области поврежден важный энергообъект

Важный энергетический объект был поврежден в Черниговской области. Об этом сообщила компания Черниговоблэнерго в своем Telegram-канале.

«Был поврежден важный энергетический объект в Прилукском районе. Ряд населенных пунктов остался без электричества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики работают над восстановлением подачи электричества.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции. Удары наносились в том числе по объектам топливно-энергетического комплекса, предприятиям военной промышленности, портовой и аэродромной инфраструктуре, цехам с беспилотниками.