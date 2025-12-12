В Европе назвали «совершенно невозможным» вступление Украины в ЕС в 2027 году

Европейские чиновники назвали невозможным вступление Украины в Евросоюз в 2027 году, как это было заявлено последней версии проекта по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей ЕС.

Как отмечала газета Financial Times, в плане по урегулированию украинского конфликта есть пункт о вступлении Украины в Евросоюз к 1 января 2027 года. Чиновники, поддерживающие членство Украины в ЕС, заявили, что включение этого вопроса в мирное соглашение сделает вступление в объединение свершившимся фактом для Киева.

«Эта целевая дата совершенно невозможна», — говорится в материале Reuters.

Ранее итальянская газета Corriere della Sera писала, что прием Украины в Европейский союз в 2027 году как одно из условий мирного плана президента США Дональда Трампа не согласован с самим объединением.