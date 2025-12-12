Реклама

15:39, 12 декабря 2025

В проект мирного соглашения включили пункт о вступлении Украины в ЕС

FT: В проекте соглашения есть пункт о вступлении Украины в ЕС 1 января 2027 года
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В последней версии проекта мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта есть пункт о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) к 1 января 2027 года. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на людей, знакомых с содержанием документа.

«Такие сжатые сроки — Киеву еще предстоит официально завершить хотя бы один из изнурительных 36 этапов вступления в ЕС — перевернут с ног на голову подход объединения к приему новых членов, основанный на "заслугах", и заставят Брюссель переосмыслить весь процесс», — говорится в материале.

Чиновники, поддерживающие членство Украины в ЕС, заявили, что включение этого вопроса в мирное соглашение сделает вступление в объединение свершившимся фактом для Киева. Это связано с тем, что руководство ЕС не захочет срывать процесс урегулирования, выступая против сжатых сроков.

Источники издания добавили, что, в случае включения этого пункта в соглашение, президент США мог бы надавить на премьера Венгрии Виктора Орбана, который наложил вето на вступление Украины в ЕС.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что США не хотят видеть Украину в НАТО. Он предложил Белому дому в таком случае повлиять на страны, которые блокируют членство Украины в ЕС.

