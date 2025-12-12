Реклама

13:26, 12 декабря 2025Мир

В Европе опечалились близостью Орбана к Москве

Sky News: Польский министр Юстиции Журек опечалился близостью Орбана к России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виткор Орбан гораздо ближе по взглядам и политической позиции к Москве, нежели к властям Евросоюза (ЕС). Это заявил минситр юстиции Польши Вальдемар Журек, его цитирует британский телеканал Sky News.

«Сегодня мне кажется, что руководство Венгрии ближе к руководству в Москве, чем к руководству ЕС, и я говорю это с большой печалью и одновременно с большой обеспокоенностью», — посетовал Журек.

По мнению польского чиновника, правительство Орбана сознательно пытается «разрушить ЕС изнутри», а «пророссийская политика» главы венгерского правительства «совершенно неприемлема» для большинства европейцев.

Ранее Орбан заявил Путину во время встречи в Кремле, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Премьер подчеркнул, что Венгрия, будучи соседом Украины, «в полной мере ощущает влияние конфликта».

