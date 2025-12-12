Реклама

02:46, 12 декабря 2025Мир

В ФРГ раскрыли хитрый план Зеленского

Генерал Катер: Зеленский может согласиться на перемирие для реорганизации ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Toby Melville / Pool / Reuters

Отставной генерал бундесвера Роланд Катер в беседе с Welt заявил, что в случае перемирия на Украине на время выборов президент страны Владимир Зеленский может заняться реорганизацией ВСУ и после этого перейти в наступление.

Отвечая на вопрос о предложении перемирия на время проведения президентских выборов на Украине, Катер допустил, что украинская сторона может использовать эту ситуацию в свою пользу. «Мы сейчас встречаем зиму, и тут такая возможность доставить припасы, реорганизоваться, конечно, ну и возможность снова атаковать весной со всей силой», — отметил он.

Ранее Зеленский заявил, о готовности к энергетическому перемирию, если на это согласится Россия. По мнению украинского лидера, такой шаг очень важен для людей.

В свою очередь, военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что Зеленский решился на перемирие из-за практически свершившегося блэкаута в Киеве.

