Экономика
16:39, 12 декабря 2025Экономика

В Италии объявили всеобщую забастовку против проекта госбюджета

В Италии объявили забастовку против несправедливого и неразумного бюджета
Дмитрий Воронин

Фото: Guido Calamosca / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Италии 12 декабря проходит всеобщая забастовка против проекта госбюджета на 2026 года, инициированная Всеобщей итальянской конфедерацией труда. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает «Интерфакс».

Протесты привели к приостановке движения общественного транспорта и поездов. В частности, в Неаполе и Милане закрыты несколько линий метрополитена. В регионах закрыты школы, а также проходят многотысячные демонстрации.

Итальянские профсоюзы критикуют правительство за недостаточное финансирование здравоохранения, образования, транспорта, добиваясь повышения зарплат и увеличения социальных гарантий. По словам профсоюзного секретаря Маурицио Ландини, в стране протестуют против «несправедливого и неразумного» бюджета.

В мае премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в Сенате, что власти планируют довести военные расходы, составляющие 1,5 процента от ВВП, до 2 процентов уже в 2025 году.

