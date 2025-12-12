В Ленобласти мать пострадавших от отчима детей захотели лишить родительских прав

В Ленинградской области мать детей, пострадавших от отчима, захотели лишить родительских прав. Об этом сообщает 78.ru.
Все произошло в городе Сланцы. Женщина, а также годовалая и двухлетняя девочки, регулярно подвергались избиению со стороны мужчины. У них обнаружили множественные кровоподтеки в районе головы, туловища и рук. На данный момент их планируют направить в специализированный центр.
В администрации Сланцевского муниципального района заявили, что органы опеки и попечительского совета готовят документы для иска о лишении матери родительских прав.
Мужчина на данный момент задержан.
