19:03, 12 декабря 2025Россия

В Ленобласти мать пострадавших от отчима детей захотели лишить родительских прав

В Сланцах мать детей, пострадавших от отчима, захотели лишить родительских прав
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Ленинградской области мать детей, пострадавших от отчима, захотели лишить родительских прав. Об этом сообщает 78.ru.

Все произошло в городе Сланцы. Женщина, а также годовалая и двухлетняя девочки, регулярно подвергались избиению со стороны мужчины. У них обнаружили множественные кровоподтеки в районе головы, туловища и рук. На данный момент их планируют направить в специализированный центр.

В администрации Сланцевского муниципального района заявили, что органы опеки и попечительского совета готовят документы для иска о лишении матери родительских прав.

Мужчина на данный момент задержан.

Ранее житель Тверской области избил жену и выгнал на улицу без одежды из-за того, что подозревал ее в измене. Помимо того, он трижды угрожал убийством супруге. Врачи диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и множественные кровоподтеки.

