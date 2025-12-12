Реклама

10:52, 12 декабря 2025Россия

В Минобороны России предупредили о последствиях радиационной аварии на границе с Украиной

Ртищев: В случае радиационной аварии на границе с Украиной пострадает и Европа
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: leshiy985 / Shutterstock / Fotodom

В случае возникновения радиационной аварии на границе с Украиной пострадает и часть Европы. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Ртищев, брифинг которого Минобороны опубликовало в Telegram.

Он подчеркнул, что ранее ведомство приводило доклад секретаря Совета национальной безопасности Украины премьер-министру страны, в котором сообщается об утрате на территории Харьковской области 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных. «В докладе отмечено: "Утрата контроля за источниками ионизирующего излучения классифицируется как радиационная авария"», — подчеркнул Ртищев.

Начальник войск РХБЗ отметил, что, согласно прогнозу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, радиационная авария на российско-украинской границе затронет лишь Россию. «Вместе с тем с большей долей вероятности произошел бы другой сценарий, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС, и радиоактивные вещества распространились бы на значительную часть Украины и Европы с учетом среднегодовой розы ветров», — заявил Ртищев.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что у Киева есть возможность создать «грязную бомбу». При этом он признал, что научного потенциала для создания полноценного ядерного оружия у страны нет.

